Ситуация на Ближнем Востоке может оправдать неявку на работу, считает юрист
Ситуация на Ближнем Востоке может оправдать неявку на работу, считает юрист - РИА Новости, 02.03.2026
Ситуация на Ближнем Востоке может оправдать неявку на работу, считает юрист
Ситуация на Ближнем Востоке и ограничения в воздушном пространстве относятся к уважительным причинам для отсутствия сотрудника на рабочем месте, поскольку тот... РИА Новости, 02.03.2026
Южалин: закрытие неба на Ближнем Востоке является уважительной причиной прогула
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Ситуация на Ближнем Востоке и ограничения в воздушном пространстве относятся к уважительным причинам для отсутствия сотрудника на рабочем месте, поскольку тот физически не может оттуда улететь, заявил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
США
и Израиль
в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Многие соседние страны объявили о закрытии воздушного пространства.
"В случае трудового спора, на мой взгляд, с большой долей вероятности суд встанет на сторону работника", - ответил юрист на вопрос, какие санкции могут грозить от работодателей, если они не выйдут на работу из-за того, что застряли на Ближнем Востоке или в других странах из-за закрытия неба.
"На мой взгляд, закрытие воздушного пространства из-за текущих событий вполне подходит под уважительную причину, поскольку: данное обстоятельство никак не зависит от работника, работник не мог предугадать такое развитие событий, данный факт объективно препятствует работнику вовремя прибыть на рабочее место (если он находится в странах Ближнего Востока)", - пояснил он.
При этом эксперт напомнил, что в целом трудовой кодекс РФ
позволяет работодателю применить к работнику, нарушившему трудовую дисциплину, санкции в виде дисциплинарной ответственности, которая может выражаться в наложении взыскания в виде замечания, выговора или увольнения. У многих работодателей предусмотрены и санкции в виде снижения размера премий, если работник нарушает трудовую дисциплину.