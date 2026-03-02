Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:25 02.03.2026 (обновлено: 20:29 02.03.2026)
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО в период с 13.00 до 20.00 мск уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
курская область, республика крым, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Республика Крым, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией

ПВО сбила 13 украинских беспилотников над российскими регионами

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО в период с 13.00 до 20.00 мск уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями и Крымом, сообщили в Минобороны РФ.
"Второго марта текущего года в период с 13.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА - над территорией Белгородской области, один БПЛА - над территорией Курской области и один БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении ведомства.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРеспублика КрымБелгородская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
