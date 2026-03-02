https://ria.ru/20260302/pvo-2078016774.html
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией
ПВО сбила 13 украинских беспилотников над Россией
Дежурные средства российской ПВО в период с 13.00 до 20.00 мск уничтожили 13 украинских беспилотников над Белгородской, Курской областями и Крымом, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
специальная военная операция на украине
курская область
республика крым
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
