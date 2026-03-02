Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя

"В ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО", — говорится в публикации.

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ . В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.