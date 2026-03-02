Рейтинг@Mail.ru
Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя
14:16 02.03.2026
Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя
в мире
f-15se
военная операция сша и израиля против ирана
кувейт
сергей лавров
сша
оон
израиль
кувейт
сша
израиль
иран
в мире, f-15se, военная операция сша и израиля против ирана, кувейт, сергей лавров, сша, оон, израиль, иран, али хаменеи
В мире, F-15SE, Военная операция США и Израиля против Ирана, Кувейт, Сергей Лавров, США, ООН, Израиль, Иран, Али Хаменеи
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Кувейтская ПВО по ошибке сбила три американских истребителя F-15E, сообщило Центральное командование США (CENTCOM) на своем сайте.
«
"В ходе боевых действий, в том числе ударов иранскими самолетами, баллистическими ракетами и дронами, истребители ВВС США были по ошибке сбиты кувейтской ПВО", — говорится в публикации.
По данным CENTCOM, это произошло 1 марта. Шесть членов экипажей катапультировались, они в стабильном состоянии. Кувейт признал вину.
В командовании добавили, что продолжают масштабную военную операцию против Ирана. Известно о четырех погибших американских военных.
Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
