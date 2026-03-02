https://ria.ru/20260302/pvo-2077852259.html
Российская ПВО уничтожила две ракеты "Нептун" и 679 беспилотника за сутки
Российская ПВО уничтожила две ракеты "Нептун" и 679 беспилотника за сутки - РИА Новости, 02.03.2026
Российская ПВО уничтожила две ракеты "Нептун" и 679 беспилотника за сутки
Две ракеты большой дальности "Нептун", 679 беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и три снаряда РСЗО HIMARS сбила ПВО России за последние сутки, сообщило... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:15:00+03:00
2026-03-02T12:15:00+03:00
2026-03-02T12:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e9e839e7924429e5793f87a3a55e1eb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074625597_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a930d6de9082948e6648239f6a84ed25.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США
Российская ПВО уничтожила две ракеты "Нептун" и 679 беспилотника за сутки
ПВО РФ уничтожила за сутки две ракеты большой дальности "Нептун" и 679 БПЛА