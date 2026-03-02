https://ria.ru/20260302/putin-2077982544.html
Путин заявил о важности дипломатии в ситуации на Ближнем Востоке
Путин заявил о важности дипломатии в ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин заявил о важности дипломатии в ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, в ходе которого подчеркнул РИА Новости, 02.03.2026
Путин заявил о важности дипломатии в ситуации на Ближнем Востоке
Путин подчеркнул важность решения ситуации на Ближнем Востоке дипломатически