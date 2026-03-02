https://ria.ru/20260302/putin-2077982128.html
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обеспокоены разрастанием конфликта
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обеспокоены разрастанием конфликта - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обеспокоены разрастанием конфликта
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Сальман Аль Сауд в разговоре выразили обеспокоенность рисками разрастания зоны... РИА Новости, 02.03.2026
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
саудовская аравия
россия
владимир путин
ближний восток
Путин и кронпринц Саудовской Аравии обеспокоены разрастанием конфликта
Путин и Сальман Аль Сауд обеспокоены рисками разрастания зоны конфликта