Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
"Подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран", — говорится в публикации.
Собеседники также выразили обеспокоенность рисками разрастания зоны конфликта. Российский президент подчеркнул необходимость разрешения ситуации дипломатическими методами. Наследный принц, в свою очередь, отметил, что Москва может сыграть стабилизирующую роль.
Переговоры с ОАЭ, Катаром и Бахрейном
Ранее Путин пообщался также с другими арабскими лидерами. В разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном он заявил, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.
Президент обсудил ситуацию и с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили опасения, что география конфликта может расшириться. Они выразили надежду, что ответные действия Ирана не нанесут ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран региона. По его словам, сотрудничество с Москвой остается приоритетом для Дохи.
В беседе с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой российский лидер заявил, что готов использовать все возможности для стабилизации ситуации в регионе.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
