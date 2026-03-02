Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент обсудил ситуацию и с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили опасения, что география конфликта может расшириться. Они выразили надежду, что ответные действия Ирана не нанесут ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.