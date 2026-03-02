Рейтинг@Mail.ru
18:14 02.03.2026 (обновлено: 19:14 02.03.2026)
Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 02.03.2026
2026
Последствия атак на северо-западные районы Тегерана
Последствия атак на северо-западные районы Тегерана.
Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили эскалацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
«
"Подробно обсуждено обострение обстановки на Ближнем Востоке в результате американо-израильской вооруженной агрессии в отношении Исламской Республики Иран", — говорится в публикации.
Собеседники также выразили обеспокоенность рисками разрастания зоны конфликта. Российский президент подчеркнул необходимость разрешения ситуации дипломатическими методами. Наследный принц, в свою очередь, отметил, что Москва может сыграть стабилизирующую роль.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20

Переговоры с ОАЭ, Катаром и Бахрейном

Ранее Путин пообщался также с другими арабскими лидерами. В разговоре с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном он заявил, что агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе.
Президент обсудил ситуацию и с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили опасения, что география конфликта может расшириться. Они выразили надежду, что ответные действия Ирана не нанесут ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Мужчины с флагами Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Чем раньше, тем лучше". Союзники США формируют антииранскую коалицию
Вчера, 18:10
Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран региона. По его словам, сотрудничество с Москвой остается приоритетом для Дохи.
В беседе с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой российский лидер заявил, что готов использовать все возможности для стабилизации ситуации в регионе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00

Атака на Иран

В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в Исламской Республике Иран, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Агрессия обезглавила Иран. Но Иран был к этому готов
1 марта, 08:00
 
