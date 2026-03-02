Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/putin-2077950840.html
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин в разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердил готовность РФ использовать все возможности для... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:06:00+03:00
2026-03-02T17:06:00+03:00
в мире
россия
бахрейн
ближний восток
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_86bcee630a2cca2a6b783cfe64cfd662.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077943672.html
россия
бахрейн
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4f5224c09a042d9dc1eb0489d111f747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, бахрейн, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Бахрейн, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

Путин: РФ готова помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты
Ракеты израильской системы Железный купол перехватывают ракеты - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Ракеты израильской системы "Железный купол" перехватывают ракеты
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердил готовность РФ использовать все возможности для стабилизации обстановки на Ближнем Востоке, сообщили в пресс-службе Кремля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С учетом всего этого Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны использовать все имеющиеся возможности для того, чтобы активно содействовать стабилизации обстановки в регионе", - говорится в сообщении.
Дым на месте взрыва в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Глава Пентагона отказался назвать точные сроки операции США против Ирана
Вчера, 16:47
 
В миреРоссияБахрейнБлижний ВостокВладимир ПутинХамад бен Иса Аль ХалифаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала