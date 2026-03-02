https://ria.ru/20260302/putin-2077950840.html
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин в разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой подтвердил готовность РФ использовать все возможности для... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:06:00+03:00
2026-03-02T17:06:00+03:00
2026-03-02T17:06:00+03:00
в мире
россия
бахрейн
ближний восток
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_86bcee630a2cca2a6b783cfe64cfd662.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077943672.html
россия
бахрейн
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0b/1901941819_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_4f5224c09a042d9dc1eb0489d111f747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бахрейн, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Бахрейн, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин заявил о готовности помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке
Путин: РФ готова помочь в стабилизации ситуации на Ближнем Востоке