https://ria.ru/20260302/putin-2077949217.html
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа акцентировали необходимость прекращения боевых действий в регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:03:00+03:00
2026-03-02T17:03:00+03:00
2026-03-02T17:03:00+03:00
в мире
россия
бахрейн
ближний восток
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_98ae5efc994500e7f2e722294f83c8ad.jpg
https://ria.ru/20260302/pentagon-2077935692.html
россия
бахрейн
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154964/29/1549642984_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_47b3567fc6c056b84ac0ebc24e180fff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, бахрейн, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
В мире, Россия, Бахрейн, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Путин и король Бахрейна Аль Халифа призвали прекратить бои на Ближнем Востоке