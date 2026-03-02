Рейтинг@Mail.ru
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
17:03 02.03.2026
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа акцентировали необходимость прекращения боевых действий в регионе Ближнего Востока,... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
бахрейн
ближний восток
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
россия
бахрейн
ближний восток
в мире, россия, бахрейн, ближний восток, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
В мире, Россия, Бахрейн, Ближний Восток, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа
Путин и король Бахрейна призвали к прекращению огня на Ближнем Востоке

Путин и король Бахрейна Аль Халифа призвали прекратить бои на Ближнем Востоке

© AP Photo / Flash90 / David CohenСледы ракет в небе на севере Израиля
Следы ракет в небе на севере Израиля - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Flash90 / David Cohen
Следы ракет в небе на севере Израиля. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа акцентировали необходимость прекращения боевых действий в регионе Ближнего Востока, чтобы не допустить выхода ситуации из-под контроля, сообщает пресс-служба Кремля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"С обеих сторон акцентирована необходимость скорейшего прекращения боевых действий с тем, чтобы не допустить полного выхода ситуации из-под контроля и вернуть ее в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении.
Министр войны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн во время брифинга в Пентагоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Операция США против Ирана не будет краткосрочной, заявил Пентагон
В миреРоссияБахрейнБлижний ВостокВладимир ПутинХамад бен Иса Аль Халифа
 
 
