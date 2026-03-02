https://ria.ru/20260302/putin-2077940991.html
Путин и король Бахрейна договорились о дальнейших контактах
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа в ходе телефонного разговора договорились о дальнейших контактах, сообщили в... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
бахрейн
россия
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
в мире, бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
