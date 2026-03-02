Рейтинг@Mail.ru
02.03.2026

Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
16:38 02.03.2026
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили эскалацию вокруг Ирана, которая подводит регион на грань полномасштабной... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
россия
бахрейн
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
военная операция сша и израиля против ирана
РИА Новости
2026
Новости
РИА Новости
в мире, иран, россия, бахрейн, владимир путин, хамад бен иса аль халифа, военная операция сша и израиля против ирана
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана

Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили эскалацию вокруг Ирана, которая подводит регион на грань полномасштабной войны, сообщает пресс-служба Кремля.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Проведен обмен мнениями в связи с беспрецедентной эскалацией вокруг Ирана в результате агрессии США и Израиля, которая подводит весь регион на грань полномасштабной войны с непредсказуемыми последствиями", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Ирану поможет победить его самый лучший союзник
Вчера, 08:00
 
В мире, Иран, Россия, Бахрейн, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
