Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин и король Бахрейна Хамад Бен Иса Аль Халифа обсудили эскалацию вокруг Ирана, которая подводит регион на грань полномасштабной... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
иран
россия
бахрейн
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
военная операция сша и израиля против ирана
Путин и король Бахрейна обсудили ситуацию вокруг Ирана
