https://ria.ru/20260302/putin-2077936817.html
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна - РИА Новости, 02.03.2026
Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, сообщили в пресс-службе Кремля. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:28:00+03:00
2026-03-02T16:28:00+03:00
2026-03-02T16:40:00+03:00
бахрейн
россия
владимир путин
хамад бен иса аль халифа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077940498.html
бахрейн
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бахрейн, россия, владимир путин, хамад бен иса аль халифа
Бахрейн, Россия, Владимир Путин, Хамад бен Иса Аль Халифа