https://ria.ru/20260302/putin-2077923287.html
Путин и эмир Катара надеются на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Путин и эмир Катара надеются на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и эмир Катара надеются на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани высказали надежду на скорейшую деэскалацию конфликта и возвращение к дипломатическому... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:40:00+03:00
2026-03-02T15:40:00+03:00
2026-03-02T15:47:00+03:00
катар
в мире
ближний восток
россия
владимир путин
тамим бен хамад аль тани
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_cd43a4b3edafb0433e37dcef5986be9b.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077912732.html
катар
ближний восток
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036068883_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_c34e7b69266e507d652bb6112539bcf4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, в мире, ближний восток, россия, владимир путин, тамим бен хамад аль тани, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Тамим бен Хамад Аль Тани, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин и эмир Катара надеются на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке
Путин и эмир Катара выразили надежду на деэскалацию конфликта на Ближнем Востоке