Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не затронут мирных жителей
Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не затронут мирных жителей - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не затронут мирных жителей
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выразили надежду, что ответные действия Ирана не будут наносить ущерба мирным жителям и... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:38:00+03:00
2026-03-02T15:38:00+03:00
2026-03-02T15:47:00+03:00
иран
катар
сша
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
россия
тамим бен хамад аль тани
владимир путин
иран
катар
сша
россия
Новости
ru-RU
Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не затронут мирных жителей
Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не нанесут ущерб мирным жителям