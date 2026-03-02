Путин и эмир Катара надеются, что действия Ирана не затронут мирных жителей

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани выразили надежду, что ответные действия Ирана не будут наносить ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре, включая объекты туристической и транспортной отраслей, сообщает пресс-служба Кремля.