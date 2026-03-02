https://ria.ru/20260302/putin-2077922276.html
Путин и эмир Катара обсудили опасность вовлечения третьих стран в конфликт
Путин и эмир Катара обсудили опасность вовлечения третьих стран в конфликт - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и эмир Катара обсудили опасность вовлечения третьих стран в конфликт
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим ибн Хамад Аль Тани высказали обоюдную озабоченность рисками расширения конфликта и опасностью вовлечения в... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:37:00+03:00
2026-03-02T15:37:00+03:00
2026-03-02T15:49:00+03:00
катар
россия
сша
владимир путин
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077913043.html
катар
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_e54c2100b905e52ddf1c7175f601e4b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
катар, россия, сша, владимир путин, в мире
Катар, Россия, США, Владимир Путин, В мире
Путин и эмир Катара обсудили опасность вовлечения третьих стран в конфликт
Путин и эмир Катара обсудили риски расширения конфликта на Ближнем Востоке