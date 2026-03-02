https://ria.ru/20260302/putin-2077922162.html
Путин и эмир Катара условились продолжать двусторонние контакты
Путин и эмир Катара условились продолжать двусторонние контакты - РИА Новости, 02.03.2026
Путин и эмир Катара условились продолжать двусторонние контакты
Президент России Владимир Путин и эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани условились продолжать российско-катарские контакты по различным каналам, сообщает... РИА Новости, 02.03.2026
