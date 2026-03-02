https://ria.ru/20260302/putin-2077921775.html
Путин и эмир Катара обсудили кризис на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке, вызванный американо-израильской агрессией против Ирана,... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:34:00+03:00
2026-03-02T15:34:00+03:00
2026-03-02T15:48:00+03:00
катар
в мире
ближний восток
иран
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036094251_0:2:3072:1730_1920x0_80_0_0_adeb62af7b83609acfe6500688c52d22.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077922276.html
катар
ближний восток
иран
катар, в мире, ближний восток, иран, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Катар, В мире, Ближний Восток, Иран, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин обсудил по телефону с эмиром Катара острый кризис на Ближнем Востоке