https://ria.ru/20260302/putin-2077913043.html
Россия готова содействовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил Путин
Россия готова содействовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил Путин - РИА Новости, 02.03.2026
Россия готова содействовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном выразил готовность оказать содействие для стабилизации... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T15:02:00+03:00
2026-03-02T15:02:00+03:00
2026-03-02T15:02:00+03:00
иран
в мире
ближний восток
владимир путин
тегеран (город)
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
https://ria.ru/20260302/putin-2077908148.html
https://ria.ru/20260302/putin-2077909621.html
иран
ближний восток
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, в мире, ближний восток, владимир путин, тегеран (город), военная операция сша и израиля против ирана
Иран, В мире, Ближний Восток, Владимир Путин, Тегеран (город), Военная операция США и Израиля против Ирана
Россия готова содействовать стабилизации на Ближнем Востоке, заявил Путин
Путин: РФ готова содействовать стабилизации обстановки на Ближнем Востоке