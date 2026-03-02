Путин: агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по Ирану

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Агрессия США и Израиля сорвала прогресс в переговорах по иранской ядерной программе, заявил президент Владимир Путин во время телефонного разговора с главой ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.
"Имевшиеся наработки были сорваны в результате неспровоцированного акта вооруженной агрессии против суверенного государства — члена ООН в нарушение основополагающих принципов международного права", — привела его слова пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что Москва и Абу-Даби сделали многое для урегулирования ситуации и поиска компромиссов. Он также поблагодарил коллегу за помощь россиянам, оказавшимся в ОАЭ в сложной ситуации.
Аль Нахайян же подчеркнул, что иранские ответные удары затронули Эмираты, нанесли ущерб стране и создали угрозу мирным жителям. Путин выразил готовность передать сигналы в Тегеран.
Оба лидера призвали к прекращению огня и договорились оставаться в контакте.
Переговоры с Катаром и Бахрейном
Президент обсудил ситуацию с катарским эмиром Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Лидеры выразили опасения, что география конфликта может расшириться. Они выразили надежду, что ответные действия Ирана не нанесут ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуре.
Эмир Катара поблагодарил Путина за поддержку стран региона. По его словам, сотрудничество с Москвой остается приоритетом для Дохи.
В разговоре с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой российский лидер заявил, что готов использовать все возможности для стабилизации ситуации в регионе.
Атака на Иран
В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против ИРИ. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, заявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
В ночь на воскресенье иранское телевидение объявило о гибели верховного лидера Али Хаменеи. Жертвами атак Соединенных Штатов и Израиля также стали дочь, зять, внучка и невестка аятоллы.
По сообщениям СМИ, ракеты попадают не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре как в исламской республике, так и в других странах региона. Тегеран в ответ атакует израильскую территорию, а также американские базы на Ближнем Востоке.
В России заявили, что операция Вашингтона и Тель-Авива не имеет ничего общего с сохранением режима нераспространения ядерного оружия, и потребовали вернуться к переговорам. Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать урегулированию, в том числе в Совбезе ООН.
