Путин и президент ОАЭ обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана
14:56 02.03.2026
Путин и президент ОАЭ обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана
в мире
иран
ближний восток
россия
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, иран, ближний восток, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Ближний Восток, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин и президент ОАЭ обсудили американо-израильскую агрессию против Ирана

Путин и президент ОАЭ обсудили американо-израильскую агрессию в отношении Ирана

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Заид Аль Нахайян обсудили события на Ближнем Востоке на фоне американо-израильской агрессии против Ирана и ответных действий Тегерана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Обсуждены беспрецедентные трагические события на Ближнем Востоке в контексте американо-израильской агрессии против Ирана и жестких ответных действий Тегерана", - говорится в сообщении.
