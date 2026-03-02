Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте - РИА Новости, 02.03.2026
14:54 02.03.2026
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян по итогам телефонного разговора условились оставаться в плотном контакте, сообщила... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
оаэ
сша
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
россия
оаэ
сша
в мире, россия, оаэ, сша, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, ОАЭ, США, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте

Путин и президент ОАЭ в телефонном разговоре условились оставаться в контакте

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян по итогам телефонного разговора условились оставаться в плотном контакте, сообщила пресс-служба Кремля.
"Лидеры условились оставаться в плотном контакте", - говорится в сообщении.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Путин и президент ОАЭ обсудили важность прекращения огня на Ближнем Востоке
В миреРоссияОАЭСШАВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
