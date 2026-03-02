https://ria.ru/20260302/putin-2077910485.html
Путин и президент ОАЭ условились оставаться в плотном контакте
Президент РФ Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян по итогам телефонного разговора условились оставаться в плотном контакте, сообщила... РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
оаэ
сша
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
В мире, Россия, ОАЭ, США, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
