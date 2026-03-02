Путин поблагодарил президента ОАЭ за усилия по помощи россиянам в Эмиратах

https://ria.ru/20260302/putin-2077909621.html
Президент России Владимир Путин по телефону поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна за усилия с целью помочь находящимся в Эмиратах... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:51:00+03:00
