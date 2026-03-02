https://ria.ru/20260302/putin-2077908713.html
Путин отметил роль России в мирном урегулировании вокруг иранского атома
Путин отметил роль России в мирном урегулировании вокруг иранского атома - РИА Новости, 02.03.2026
Путин отметил роль России в мирном урегулировании вокруг иранского атома
Президент РФ Владимир Путин в разговоре с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном отметил, что Россия многое сделала для... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:49:00+03:00
2026-03-02T14:49:00+03:00
2026-03-02T14:53:00+03:00
россия
оаэ
в мире
израиль
владимир путин
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_0:0:3218:1810_1920x0_80_0_0_40fc5392f1350d346cd0e190be2373c6.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077670734.html
россия
оаэ
израиль
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/12/2036048674_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f623e5ca7be1d49a4f19f2ac97943689.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оаэ, в мире, израиль, владимир путин, сша, военная операция сша и израиля против ирана
Россия, ОАЭ, В мире, Израиль, Владимир Путин, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин отметил роль России в мирном урегулировании вокруг иранского атома
Путин: Россия многое сделала для мирного урегулирования вокруг иранского атома