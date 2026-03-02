https://ria.ru/20260302/putin-2077908148.html
Путин и президент ОАЭ обсудили важность прекращения огня на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном акцентировали необходимость скорейшего прекращения огня на Ближнем востоке и РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:47:00+03:00
2026-03-02T14:47:00+03:00
2026-03-02T14:51:00+03:00
ближний восток
оаэ
в мире
россия
владимир путин
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
оаэ
россия
ближний восток, оаэ, в мире, россия, владимир путин, военная операция сша и израиля против ирана
Ближний Восток, ОАЭ, В мире, Россия, Владимир Путин, Военная операция США и Израиля против Ирана
