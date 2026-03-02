Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/putin-2077907759.html
Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке
Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке
Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в понедельник по телефону эскалацию на Ближнем... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:45:00+03:00
2026-03-02T14:45:00+03:00
в мире
иран
россия
владимир путин
ближний восток
мухаммед бен заид аль нахайян
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_62b30a3a22624ba67034c03661d0d5ae.jpg
https://ria.ru/20260302/peskov-2077857546.html
иран
россия
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072143289_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09a9afca84147f0a8021e16f60211a30.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, россия, владимир путин, ближний восток, мухаммед бен заид аль нахайян, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, Россия, Владимир Путин, Ближний Восток, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин обсудил с президентом ОАЭ эскалацию на Ближнем Востоке

Путин обсудил с президентом ОАЭ Аль Нахайяном эскалацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДУБАЙ, 2 мар - РИА Новости. Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян обсудили в понедельник по телефону эскалацию на Ближнем Востоке, ее влияние на безопасность в регионе и мире, сообщило эмиратское госагентства WAM.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Президенты России и ОАЭ призвали к незамедлительному прекращению военной эскалации, чтобы избежать разрастания конфликта в регионе, а также к возобладанию диалога, политических решений для различных проблем", - говорится в сообщении.
Агентство сообщает также, что в ходе разговора обсуждалась тема ударов со стороны Ирана по территории ОАЭ и ряда арабских стран.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Песков рассказал о контактах со странами, затронутыми иранским конфликтом
Вчера, 12:27
 
В миреИранРоссияВладимир ПутинБлижний ВостокМухаммед бен Заид Аль НахайянВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала