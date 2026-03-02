Рейтинг@Mail.ru
Путин проведет международный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана - РИА Новости, 02.03.2026
12:25 02.03.2026 (обновлено: 12:30 02.03.2026)
https://ria.ru/20260302/putin-2077855318.html
Путин проведет международный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2026
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Идут встречи, совещания внутренние и международные телефонные разговоры. Как минимум, один. Я думаю, мы в середине дня поделимся информацией о нем... Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана", - сказал Песков журналистам.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Песков рассказал о контактах со странами, затронутыми иранским конфликтом
