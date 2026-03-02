https://ria.ru/20260302/putin-2077855318.html
Путин проведет международный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана
Президент России Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, связанный с ситуацией вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T12:25:00+03:00
2026-03-02T12:25:00+03:00
2026-03-02T12:30:00+03:00
