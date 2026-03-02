https://ria.ru/20260302/putin-2077838916.html
Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне, их бесстрашие и мужество, навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами истории РФ.
Соответствующая телеграмма губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову
и участникам памятных мероприятий, посвящённых 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты опубликована на сайте
Кремля.
"Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу", - говорится в телеграмме.
Президент России
отметил, что солдаты и офицеры "легендарной" роты приняли неравный бой во время, когда международный терроризм посягнуть на независимость и территориальную целостность России. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу.
Глава государства добавил, что эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Защищая правду, свободу и суверенитет Отчизны, они проявляют силу духа и несгибаемый характер, готовность чётко, оперативно решать поставленные задачи, отметил Путин
