Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории - РИА Новости, 02.03.2026
11:41 02.03.2026 (обновлено: 11:42 02.03.2026)
Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории
Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории
Президент РФ Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне, их бесстрашие и мужество, навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами... РИА Новости, 02.03.2026
общество, россия, псковская область, владимир путин, михаил ведерников
Общество, Россия, Псковская область, Владимир Путин, Михаил Ведерников
Путин: подвиг псковских десантников останется святой страницей истории

Путин: подвиг псковских десантников в Чечне останется святой страницей истории

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подвиг псковских десантников в Чечне, их бесстрашие и мужество, навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами истории РФ.
Соответствующая телеграмма губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову и участникам памятных мероприятий, посвящённых 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й парашютно-десантной роты опубликована на сайте Кремля.
"Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу", - говорится в телеграмме.
Президент России отметил, что солдаты и офицеры "легендарной" роты приняли неравный бой во время, когда международный терроризм посягнуть на независимость и территориальную целостность России. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу.
Глава государства добавил, что эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции. Защищая правду, свободу и суверенитет Отчизны, они проявляют силу духа и несгибаемый характер, готовность чётко, оперативно решать поставленные задачи, отметил Путин.
