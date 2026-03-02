https://ria.ru/20260302/puti-2077763547.html
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов - РИА Новости, 02.03.2026
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале Свердловская железная дорога. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T02:40:00+03:00
2026-03-02T02:40:00+03:00
2026-03-02T07:04:00+03:00
происшествия
пермский край
пермь
свердловская железная дорога
ржд
пермский край
пермь
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
