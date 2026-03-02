Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
02:40 02.03.2026 (обновлено: 07:04 02.03.2026)
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
В Пермском крае сошли с путей локомотив и десять вагонов
происшествия, пермский край, пермь, свердловская железная дорога, ржд
Происшествия, Пермский край, Пермь, Свердловская железная дорога, РЖД
© Fotolia / koi88Железнодорожные пути
Железнодорожные пути. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Локомотив и 10 вагонов сошли с рельсов в Пермском крае, пострадавших нет, сообщила в своем Telegram-канале Свердловская железная дорога.
Инцидент произошел в воскресенье в 23.02 мск на перегоне Ферма – Бахаревка между станциями Пермь 2 и Шаля. При сходе с рельсов десяти вагонов один из вагонов-зерновозов задел локомотив технического электропоезда, ехавший по соседнему пути, в результате тот также сошел с рельсов.
Пострадавших нет, движение на перегоне приостановлено. Для ликвидации последствий ЧП направили восстановительные поезда.
Свердловская железная дорога предупредила о риске задержек пассажирских поездов. Обстоятельства инцидента уточняются, в РЖД организовали оперативный штаб.
Происшествия
 
 
