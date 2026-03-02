Рейтинг@Mail.ru
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pushkov-2078037858.html
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков - РИА Новости, 02.03.2026
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков
После ударов противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана полгода назад президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерная программа Тегерана уничтожена, и РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T22:28:00+03:00
2026-03-02T22:28:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
алексей пушков
дональд трамп
военная операция сша и израиля против ирана
тулси габбард
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_0:56:3065:1780_1920x0_80_0_0_733602e32b89c80335bda7498c70d340.jpg
https://ria.ru/20260302/iran-2077758636.html
https://ria.ru/20260302/ssha-2078036790.html
иран
сша
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/15/2024527643_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_957bdc399d54c1d50fdd9a97b9caaf2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, тегеран (город), алексей пушков, дональд трамп, военная операция сша и израиля против ирана, тулси габбард
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Алексей Пушков, Дональд Трамп, Военная операция США и Израиля против Ирана, Тулси Габбард
В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков

Пушков: полгода назад США говорили, что уничтожили ядерную программу Ирана

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Алексей Пушков . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. После ударов противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана полгода назад президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерная программа Тегерана уничтожена, и вдруг, оказывается, Иран "был в двух неделях от создания бомбы", выразил недоумение сенатор Алексей Пушков.
Трамп в ходе интервью Fox News 1 марта заявил, что Иран был в двух неделях от обладания ядерным оружием, не уточнив при этом, о каком именно моменте времени идет речь и не приведя доказательств своим словам.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
"Вступить в войну": Пушков заявил о новой опасности после ударов по Ирану
Вчера, 01:26
"Представители Минобороны США были вынуждены признать в конгрессе США, что "не было признаков того, что Иран намеревался первым напасть на США". Что же, они признали очевидное... В апреле прошлого года (директор нацразведки США) Тулси Габбард заявила, что нет признаков продвижения Ирана к созданию ядерного оружия", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Трамп тогда отмел ее заявление, но сам заверил всех, что после ударов сверхмощными противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане "ядерная программа уничтожена".
"Это было заявлено менее полугода назад. И вдруг, оказывается, Иран "был в двух неделях от создания ядерной бомбы"... В это обоснование войны поверить невозможно", - заявил политик.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Пушков отметил, что из-за войны в Ираке, начатой при куда более высоком уровне общественной и политической поддержки, Джордж Буш-младший в итоге, после второго срока покинул Белый дом как один из самых непопулярных президентов.
"Если Трамп быстро не прекратит свою войну, он рискует проделать тот же путь гораздо раньше него", - заключил сенатор.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Антиамериканский баннер в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В США заявили, что не планируют оккупировать Иран или захватывать его нефть
Вчера, 22:18
 
В миреИранСШАТегеран (город)Алексей ПушковДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против ИранаТулси Габбард
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала