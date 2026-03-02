В США уже заявляли об уничтожении ядерной программы Ирана, сообщил Пушков

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. После ударов противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана полгода назад президент США Дональд Трамп заявлял, что ядерная программа Тегерана уничтожена, и вдруг, оказывается, Иран "был в двух неделях от создания бомбы", выразил недоумение сенатор Алексей Пушков.
"Представители Минобороны США были вынуждены признать в конгрессе США, что "не было признаков того, что Иран намеревался первым напасть на США". Что же, они признали очевидное... В апреле прошлого года (директор нацразведки США) Тулси Габбард заявила, что нет признаков продвижения Ирана к созданию ядерного оружия", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
По словам Пушкова, Трамп тогда отмел ее заявление, но сам заверил всех, что после ударов сверхмощными противобункерными бомбами по ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане "ядерная программа уничтожена".
"Это было заявлено менее полугода назад. И вдруг, оказывается, Иран "был в двух неделях от создания ядерной бомбы"... В это обоснование войны поверить невозможно", - заявил политик.
Пушков отметил, что из-за войны в Ираке, начатой при куда более высоком уровне общественной и политической поддержки, Джордж Буш-младший в итоге, после второго срока покинул Белый дом как один из самых непопулярных президентов.
"Если Трамп быстро не прекратит свою войну, он рискует проделать тот же путь гораздо раньше него", - заключил сенатор.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.