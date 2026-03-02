Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, пишут СМИ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщает портал Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщает портал Maritime News

"После американо-израильских ударов по Ирану и последующей эскалации конфликта в регионе поведение судов в Ормузском проливе 28 февраля существенно изменилось: резко сократился трафик, а страховые компании быстро пересматривали или отменяли страховое покрытие от военных рисков", - передает портал.

По оценкам отраслевых наблюдателей, к вечеру 28 февраля трафик через стратегический морской коридор упал примерно на 70% по сравнению с уровнями за 12 часов до этого.

Резкое снижение активности началось после объявления военно-морскими силами США предупреждения о небезопасности судоходства в акватории Персидского залива . На фоне этого фиксировались массовые развороты судов, вынужденные ожидания и срочные изменения маршрутов.

Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. Через пролив проходит до пятой части мировой нефти, и альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать перебои.

Дополнительное давление создаёт страховой рынок. Премии за военные риски резко выросли, часть полисов пересматривается или отменяется. На этом фоне ожидается рост рискованных практик - от навигационных помех до уклонения судов от транзита.