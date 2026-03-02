https://ria.ru/20260302/proliv-2077959527.html
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, пишут СМИ
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, пишут СМИ
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T17:22:00+03:00
2026-03-02T17:22:00+03:00
2026-03-02T17:22:00+03:00
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось, пишут СМИ
Maritime News: судоходство через Ормузский пролив сократилось после ударов
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости.
Судоходство через Ормузский пролив резко сократилось после ударов США и Израиля по Ирану, а страховщики начали повышать военные премии и пересматривать страховое покрытие на фоне роста угроз безопасности, сообщает портал Maritime News
.
"После американо-израильских ударов по Ирану
и последующей эскалации конфликта в регионе поведение судов в Ормузском проливе
28 февраля существенно изменилось: резко сократился трафик, а страховые компании быстро пересматривали или отменяли страховое покрытие от военных рисков", - передает портал.
По оценкам отраслевых наблюдателей, к вечеру 28 февраля трафик через стратегический морской коридор упал примерно на 70% по сравнению с уровнями за 12 часов до этого.
Резкое снижение активности началось после объявления военно-морскими силами США
предупреждения о небезопасности судоходства в акватории Персидского залива
. На фоне этого фиксировались массовые развороты судов, вынужденные ожидания и срочные изменения маршрутов.
Формальной блокады нет, однако рынок столкнулся с фактическим параличом перевозок из-за угроз безопасности. Через пролив проходит до пятой части мировой нефти, и альтернативные маршруты не способны полностью компенсировать перебои.
Дополнительное давление создаёт страховой рынок. Премии за военные риски резко выросли, часть полисов пересматривается или отменяется. На этом фоне ожидается рост рискованных практик - от навигационных помех до уклонения судов от транзита.
Эксперты отмечают, что даже без полного закрытия Ормуза сочетание военных рисков, страховых ограничений и навигационных помех будет усиливать уклонение судов от транзита. В ближайшее время безопасность экипажей и судов, вероятно, станет приоритетом, что приведет к дальнейшим задержкам поставок и росту издержек для глобального энергетического рынка.