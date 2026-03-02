Блокада Ормузского пролива отразится на Европе, заявили в Госдуме

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Возможная блокада Ормузского пролива отразится на Европе, поскольку там застряли танкеры с нефтью для ее нужд, отметил депутат Госдумы Александр Толмачев.
"Американцы сделают все, чтобы при любых обстоятельствах удержать курс доллара от понижения. Впрочем, закрытие Ормузского пролива - это скорее проблема Европы, потому что застряли танкеры с нефтью именно для ее нужд. Инцидент подчеркнул уязвимость транспортных путей, по которым сейчас идет топливо после разрыва связей с Россией. Далеко, дорого, а теперь еще и ненадежно. Вряд ли европейцы рассчитывали на подобный поворот, когда поддерживали американцев в антироссийских санкциях и поступках, а ведь именно по инициативе США и происходит все то, что мы видим в новостях с Ближнего Востока", - такое мнение высказал Толмачев в беседе с порталом NEWS.ru.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в воскресенье сообщал, что Тегеран пока не намерен перекрывать Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив является важным маршрутом поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Однако из-за конфликта в регионе движение судов через пролив уже фактически остановилось. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил о прекращении всех рейсов через Ормузский пролив на неопределенный срок.