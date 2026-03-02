Рейтинг@Mail.ru
Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО - РИА Новости, 02.03.2026
20:31 02.03.2026
Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО
Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО - РИА Новости, 02.03.2026
Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО
Суд в Брянской области в интересах матери погибшего участника СВО признал недействительным брак, заключенный им в колонии, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 02.03.2026
происшествия, брянск, брянская область, сельцо
Происшествия, Брянск, Брянская область, Сельцо
Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО

Прокуратура: брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Суд в Брянской области в интересах матери погибшего участника СВО признал недействительным брак, заключенный им в колонии, сообщает региональная прокуратура.
В прокуратуре отметили, что в 2020 году мужчина отбывал наказание в виде лишения свободы и вступил в брак с жительницей Брянска.
Политолог Екатерина Шульман*
Прокурор запросил почти два года колонии для политолога Шульман*
Вчера, 11:32
"Близкие родственники о заключении брака не знали, фактические отношения между супругами отсутствовали… супруга фамилию мужа не взяла, при заключении контракта о прохождении военной службы мужчина указал, что холост", - говорится в заявлении прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что мать погибшего участника СВО обратилась в прокуратуру города Сельцо с целью исключить права супруги своего сына на получение соответствующих выплат.
"Установив признаки фиктивности брака, прокуратура в интересах матери погибшего участника СВО направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным со дня его заключения и об аннулировании актовой записи. Суд удовлетворил требования прокуратуры", - сообщили в ведомстве.
Молоток судьи
Суд в Москве арестовал мужчину, насмерть сбившего девушку на тротуаре
Вчера, 19:42
 
ПроисшествияБрянскБрянская областьСельцо
 
 
