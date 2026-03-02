Брянский суд признал фиктивным брак погибшего участника СВО

БРЯНСК, 2 мар – РИА Новости. Суд в Брянской области в интересах матери погибшего участника СВО признал недействительным брак, заключенный им в колонии, сообщает региональная прокуратура.

"Установив признаки фиктивности брака, прокуратура в интересах матери погибшего участника СВО направила в суд исковое заявление о признании брака недействительным со дня его заключения и об аннулировании актовой записи. Суд удовлетворил требования прокуратуры", - сообщили в ведомстве.