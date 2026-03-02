США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков

ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. США и Израилю не удастся добиться дестабилизации внутриполитической ситуации в Иране, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе круглого стола на тему "События в Иране и руинирование международного права", организованного Русским домом в Ереване.
Говоря о надеждах Соединенных Штатов и Израиля на внутреннюю дестабилизацию в Иране, Примаков отметил, что недавно вернулся из Ирана, где открывался российский культурный центр, Русский дом. По его словам, он видел последствия тех сокрушительных беспорядков, которые проходили в Иране в декабре 2025 года и в январе: сожженные мечети, разрушенные и сожженные административные здания.
"Но при этом я хочу сказать, что одним из показателей того, насколько любой режим стабилен или нестабилен, является настроение внутри системы правоохранительных органов, органов правопорядка. Есть ли дезертирство, есть ли готовность, так сказать, защищать государственное устройство? Вот в Иране никаких сомнений в этом у меня не было, не появлялось. И даже учитывая то, что израильтянам и американцам, судя по их заявлениям, по крайней мере, и по тому, что сейчас сообщают иранские источники, удалось "выбить" значительную часть руководства Ирана, у меня по-прежнему нет сомнений, что внутриполитическая ситуация в Иране в достаточной мере стабильна… На дестабилизацию, скорее всего, американцы не смогут выйти"- заявил Примаков, выступая в режиме видеоконференции.
По его словам, сейчас возникает вопрос к американскому руководству.
"Американское руководство, входя в эту авантюру, затевая эту агрессию, должно было принимать в том числе и стратегию своего выхода из этой ситуации. Есть ли у них эта стратегия выхода, если им не удастся добиться их главной, как я считаю, цели — это смена режима в Исламской Республике Иран? В какой момент (президент США) Дональд Трамп, учитывая те проблемы, которые будут испытывать американские базы в регионе… решит… объявить о своей победе, о том, что Иран пошел на переговоры и согласился с требованиями по ядерному проекту и так далее?" -сказал глава Россотрудничества.
По его мнению, сколько будет продолжаться конфликт, можно только предполагать, исходя из заявлений американского руководства.
"Они говорят о трех-четырех неделях. Сколько у них сил есть и средств для противовоздушной и противоракетной обороны, мы тоже только можем догадываться. Понятно, что противоракеты тратятся Соединёнными Штатами из резервов. Им бы хотелось, конечно, втянуть в историю военного противостояния еще и арабские государства региона",- подчеркнул Примаков.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.