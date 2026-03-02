США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков

"Но при этом я хочу сказать, что одним из показателей того, насколько любой режим стабилен или нестабилен, является настроение внутри системы правоохранительных органов, органов правопорядка. Есть ли дезертирство, есть ли готовность, так сказать, защищать государственное устройство? Вот в Иране никаких сомнений в этом у меня не было, не появлялось. И даже учитывая то, что израильтянам и американцам, судя по их заявлениям, по крайней мере, и по тому, что сейчас сообщают иранские источники, удалось "выбить" значительную часть руководства Ирана, у меня по-прежнему нет сомнений, что внутриполитическая ситуация в Иране в достаточной мере стабильна… На дестабилизацию, скорее всего, американцы не смогут выйти"- заявил Примаков, выступая в режиме видеоконференции.