Рейтинг@Mail.ru
США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/primakov-2077992677.html
США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков
США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков - РИА Новости, 02.03.2026
США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков
США и Израилю не удастся добиться дестабилизации внутриполитической ситуации в Иране, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе круглого стола на... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T18:47:00+03:00
2026-03-02T18:47:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024583457_0:182:2993:1866_1920x0_80_0_0_94a9d624d2c17f3226157801b71fab7e.jpg
https://ria.ru/20260302/ssha-2077969420.html
https://ria.ru/20260302/iran-2077957881.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024583457_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_3a9965765ac4928f3ea8c3557fea627b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), али хаменеи
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Али Хаменеи
США и Израиль не добьются смены режима в Иране, считает Примаков

Примаков: США и Израиль не добьются внутриполитической дестабилизации в Иране

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЕвгений Примаков
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Евгений Примаков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. США и Израилю не удастся добиться дестабилизации внутриполитической ситуации в Иране, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков в ходе круглого стола на тему "События в Иране и руинирование международного права", организованного Русским домом в Ереване.
Говоря о надеждах Соединенных Штатов и Израиля на внутреннюю дестабилизацию в Иране, Примаков отметил, что недавно вернулся из Ирана, где открывался российский культурный центр, Русский дом. По его словам, он видел последствия тех сокрушительных беспорядков, которые проходили в Иране в декабре 2025 года и в январе: сожженные мечети, разрушенные и сожженные административные здания.
Глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В Пентагоне объяснили насколько далеко готовы пойти в операции против Ирана
Вчера, 17:48
"Но при этом я хочу сказать, что одним из показателей того, насколько любой режим стабилен или нестабилен, является настроение внутри системы правоохранительных органов, органов правопорядка. Есть ли дезертирство, есть ли готовность, так сказать, защищать государственное устройство? Вот в Иране никаких сомнений в этом у меня не было, не появлялось. И даже учитывая то, что израильтянам и американцам, судя по их заявлениям, по крайней мере, и по тому, что сейчас сообщают иранские источники, удалось "выбить" значительную часть руководства Ирана, у меня по-прежнему нет сомнений, что внутриполитическая ситуация в Иране в достаточной мере стабильна… На дестабилизацию, скорее всего, американцы не смогут выйти"- заявил Примаков, выступая в режиме видеоконференции.
По его словам, сейчас возникает вопрос к американскому руководству.
"Американское руководство, входя в эту авантюру, затевая эту агрессию, должно было принимать в том числе и стратегию своего выхода из этой ситуации. Есть ли у них эта стратегия выхода, если им не удастся добиться их главной, как я считаю, цели — это смена режима в Исламской Республике Иран? В какой момент (президент США) Дональд Трамп, учитывая те проблемы, которые будут испытывать американские базы в регионе… решит… объявить о своей победе, о том, что Иран пошел на переговоры и согласился с требованиями по ядерному проекту и так далее?" -сказал глава Россотрудничества.
По его мнению, сколько будет продолжаться конфликт, можно только предполагать, исходя из заявлений американского руководства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Захарова возмутилась словами главы ЕК о "новой надежде" Ирана
Вчера, 17:19
"Они говорят о трех-четырех неделях. Сколько у них сил есть и средств для противовоздушной и противоракетной обороны, мы тоже только можем догадываться. Понятно, что противоракеты тратятся Соединёнными Штатами из резервов. Им бы хотелось, конечно, втянуть в историю военного противостояния еще и арабские государства региона",- подчеркнул Примаков.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве. В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Али Хаменеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала