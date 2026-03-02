Рейтинг@Mail.ru
03:52 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/pozhar-2077767756.html
СМИ: сильный пожар виден вблизи американской авиабазы в Ираке
Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошёл сильный пожар, сообщает телеканал CNN. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T03:52:00+03:00
2026-03-02T03:52:00+03:00
в мире
иран
сша
эрбиль
владимир путин
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921556305_0:2:1725:972_1920x0_80_0_0_5e4ee4e89874508264c9cb1e263cf24a.jpg
https://ria.ru/20260302/nota-2077767571.html
https://ria.ru/20260302/rakety-2077767092.html
иран
сша
эрбиль
в мире, иран, сша, эрбиль, владимир путин, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Эрбиль, Владимир Путин, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
CNN: сильный пожар виден вблизи американской авиабазы в Ираке

© AP Photo / Rudaw TVДым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Rudaw TV
Дым на месте взрыва в Эрбиле, Ирак. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 2 мар – РИА Новости. Вблизи американской базы Эрбиль в Ираке произошёл сильный пожар, сообщает телеканал CNN.
"Корреспондент CNN Кларисса Уорд передает из курдского региона Ирака, где вблизи авиабазы Эрбиль, на которой размещен контингент американских войск, видны пламя и дым", - говорится в материале телеканала.
Самолеты авиакомпании Emirates в международном аэропорту Дубая, ОАЭ - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
МИД ОАЭ передал ноту протеста послу Ирана
03:49
Шиитское движение "Сарая Аулия ад-Дам" в воскресенье, 1 марта, объявило, что атаковало базу США в Эрбиле дронами. В организации это назвали религиозным долгом и возмездием за гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, а также актом поддержки Ирана.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте удара в Манаме, Бахрейн - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
При падении обломков ракет в Бахрейне погиб человек
03:45
 
В миреИранСШАЭрбильВладимир ПутинАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
