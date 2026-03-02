© Кадр видео из соцсетей Обстановка в аэропорту Дубая

В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее 1,5 миллионов долларов в день, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников отрасли.

"Я считаю, что нужно собирать данные со всего рынка, но в сумме, по моим оценкам, потери составляют около 1,5 миллионов долларов в день. Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны", - говорит член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян

Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов оценил ежегодные потери туристических компаний еще выше.

"Важно понимать масштаб происходящего. Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тысяч наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день", - говорит он.

Он также добавил, что не стоит забывать о круглосуточной работе сотрудников туроператоров, которые занимаются вопросами переселения и расселения туристов.

В свою очередь Мурадян считает, что пришло время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным фондам "Турпомощи".

США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана , в том числе по Тегерану , сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока

Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве

В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи . В стране объявлен 40-дневный траур.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.