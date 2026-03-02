Рейтинг@Mail.ru
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке
Туризм
Туризм
 
10:17 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/poteri-2077804513.html
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке - РИА Новости, 02.03.2026
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке
Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее 1,5 миллионов... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T10:17:00+03:00
2026-03-02T10:17:00+03:00
туризм
иран
сша
ближний восток
артур мурадян
али хаменеи
владимир путин
российский союз туриндустрии (рст)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077441020_0:42:1199:716_1920x0_80_0_0_c1dd0acfecf311fe2d473bc13ab555ad.jpg
https://ria.ru/20260228/oae-2077466901.html
https://ria.ru/20260301/tysjachi-2077617582.html
иран
сша
ближний восток
иран, сша, ближний восток, артур мурадян, али хаменеи, владимир путин, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Иран, США, Ближний Восток, Артур Мурадян, Али Хаменеи, Владимир Путин, Российский союз туриндустрии (РСТ)
В РСТ подсчитали потери туроператоров из-за коллапса на Ближнем Востоке

РСТ оценил потери операторов из-за ситуации на Ближнем Востоке в $1,5 млн в день

Обстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Обстановка в аэропорту Дубая
Обстановка в аэропорту Дубая
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Потери российских туроператоров из-за вынужденного продления размещения туристов, застрявших в странах Ближнего Востока, составляют не менее 1,5 миллионов долларов в день, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на участников отрасли.
"Я считаю, что нужно собирать данные со всего рынка, но в сумме, по моим оценкам, потери составляют около 1,5 миллионов долларов в день. Если исходить из средней стоимости размещения одного туриста 80-100 долларов за день и умножить это на количество путешественников, масштабы ущерба становятся очевидны", - говорит член правления РСТ, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.
Туристы на прогулочных яхтах в Дубае - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Туроператор рассказал, сколько российских туристов находятся в ОАЭ
28 февраля, 17:07
28 февраля, 17:07
Соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов оценил ежегодные потери туристических компаний еще выше.
"Важно понимать масштаб происходящего. Если в Эмиратах на момент остановки рейсов находилось около 50 тысяч наших граждан, и даже половине из них требуется экстренная помощь, речь идет о нескольких миллионах долларов расходов в день", - говорит он.
Он также добавил, что не стоит забывать о круглосуточной работе сотрудников туроператоров, которые занимаются вопросами переселения и расселения туристов.
В свою очередь Мурадян считает, что пришло время реформировать подход к доступу туроператоров к резервным фондам "Турпомощи".
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
До восьми тысяч россиян не могут вернуться из-за кризиса на Ближнем Востоке
1 марта, 10:52
1 марта, 10:52
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому ядерному досье между Вашингтоном и Тегераном, последний раунд которых прошел 26 февраля в Женеве.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
© AP Photo

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

Дым на месте удара по Тегерану

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9
© AP Photo

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

Люди бегут в укрытие после американо-израильского удара по Тегерану

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9
© Getty Images

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

Обстановка в Тегеране после американо-израильского удара

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

Дым на месте израильского удара по Тегерану

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9
© REUTERS / Majid Asgaripour

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

Обстановка в Тегеране после израильского удара

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9

Совместная военная операция началась с ударов ЦАХАЛ. В Тегеране прогремело как минимум пять взрывов.

© AP Photo
1 из 9

Ракеты ЦАХАЛ попали по проспекту Данешгах и в районе Джомхури. Дым был замечен в районе Пастур.

© REUTERS / Majid Asgaripour
2 из 9

Люди бегут в укрытие после израильского удара по Тегерану.

© REUTERS / Majid Asgaripour
3 из 9

Удары по Тегерану планировались несколько месяцев, а дата атаки была определена несколько недель назад, рассказал на условиях анонимности чиновник из Минобороны Израиля.

© AP Photo
4 из 9

Целями операции ЦАХАЛ, которую в Израиле назвали "Рык льва", были несколько министерств на юге Тегерана.

© REUTERS / Majid Asgaripour
5 из 9

Командование Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР, часть Вооруженных сил страны) подтвердило, что Израиль атаковал ряд военных и административных объектов в Тегеране и других городах.

© Getty Images
6 из 9

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил, что Вашингтон начал масштабную операцию против Тегерана. Новая атака США на Иран получила название "Эпическая ярость".

© REUTERS / Majid Asgaripour
7 из 9

Целями для ответных ударов иранских сил стали базы США на Ближнем Востоке. Ракеты были выпущены по четырем объектам: в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 9

Иран заявил, что продолжит наносить ответные удары до полного поражения США и Израиля.

© REUTERS / Majid Asgaripour
9 из 9
 
Туризм Иран США Ближний Восток Артур Мурадян Али Хаменеи Владимир Путин Российский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
