Посольство России в Тегеране работает в штатном режиме
Посольство России в Тегеране работает в штатном режиме - РИА Новости, 02.03.2026
Посольство России в Тегеране работает в штатном режиме
Посольство РФ в Иране после произошедшего неподалеку взрыва сообщило РИА Новости, что работает штатно. РИА Новости, 02.03.2026
Посольство России в Тегеране работает в штатном режиме
Посольство РФ в Тегеране работает штатно после произошедшего неподалеку взрыва