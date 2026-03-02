https://ria.ru/20260302/posolstvo-2077908328.html
Сотрудники посольства России не пострадали при ударе по центру Тегерана
Посольство России после информации об ударе по центру Тегерана сообщило РИА Новости, что пострадавших среди сотрудников посольства и членов их семей,... РИА Новости, 02.03.2026
