Посольство России в Тегеране не получило повреждений, заявила Захарова - РИА Новости, 02.03.2026
14:47 02.03.2026 (обновлено: 14:53 02.03.2026)
Посольство России в Тегеране не получило повреждений, заявила Захарова
Посольство России в Тегеране не получило повреждений, заявила Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что здание посольства РФ в Тегеране не пострадало. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
тегеран (город)
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
россия
тегеран (город)
в мире, россия, тегеран (город), мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Тегеран (город), Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство России в Тегеране не получило повреждений, заявила Захарова

Захарова: здание посольства России в Тегеране не получило повреждений

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что здание посольства РФ в Тегеране не пострадало.
"Посольство не пострадало", - сказала она, говоря о ситуации в Тегеране.
Телеканал RT сообщил о прилете у офиса в Тегеране
Телеканал RT сообщил о прилете у офиса в Тегеране
Вчера, 14:12
 
