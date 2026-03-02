Рейтинг@Mail.ru
Посольство США в Кувейте подверглось атаке БПЛА - РИА Новости, 02.03.2026
14:04 02.03.2026
Посольство США в Кувейте подверглось атаке БПЛА
Американское посольство в Кувейте подверглось атаке БПЛА, о пострадавших не сообщается, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США.
2026
в мире, кувейт, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посольство США в Кувейте подверглось атаке БПЛА

NYT: Посольство США в Кувейте подверглось атаке беспилотника

© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERSДым поднимается над районом вокруг посольства США в городе Баян, Кувейт. Кадр видео
Дым поднимается над районом вокруг посольства США в городе Баян, Кувейт. Кадр видео
© REUTERS / VIDEO OBTAINED BY REUTERS
Дым поднимается над районом вокруг посольства США в городе Баян, Кувейт. Кадр видео
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Американское посольство в Кувейте подверглось атаке БПЛА, о пострадавших не сообщается, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США.
"Комплекс американского посольства в Кувейте подвергся атаке дроном... Сообщения о жертвах пока не поступали", - говорится в сообщении издания.
Ранее агентство Синьхуа сообщало, что дым поднимается над зданием посольства США в Кувейте.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США и Израиль нанесли удары по двум тысячам целей в Иране, пишут СМИ
