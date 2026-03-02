https://ria.ru/20260302/posolstvo-2077893895.html
Посольство США в Кувейте подверглось атаке БПЛА
Посольство США в Кувейте подверглось атаке БПЛА
Американское посольство в Кувейте подверглось атаке БПЛА, о пострадавших не сообщается, пишет газета New York Times со ссылкой на чиновников США. РИА Новости, 02.03.2026
кувейт
сша
