Посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на "Турецком потоке"

По информации газеты, в посольстве указали, что "своевременно довели эту информацию до турецких партнеров".

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на этих трубопроводах неоднократно доводилась до Турции.