00:14 02.03.2026 (обновлено: 03:41 02.03.2026)
Посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на "Турецком потоке"
В посольстве России в Анкаре сообщили о попытках совершить диверсии в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока", об этом говорится в... РИА Новости, 02.03.2026
Посольство в Анкаре заявило о попытках диверсий на "Турецком потоке"

Посольство России в Анкаре заявило о попытках диверсий на "Турецком потоке"

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция "Казачья"
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция "Казачья". Архивное фото
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. В посольстве России в Анкаре сообщили о попытках совершить диверсии в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока", об этом говорится в материале "Известий".
"Нашими недоброжелателями предпринимались попытки совершить диверсии в отношении инфраструктуры "Турецкого потока" и "Голубого потока", — говорится со ссылкой на российскую дипмиссию в Анкаре.
По информации газеты, в посольстве указали, что "своевременно довели эту информацию до турецких партнеров".
На минувшей неделе президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ заявил о наличии данных о возможной подготовке диверсий на "Турецком" и "Голубом" потоках.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, информация о подготовке Киева к возможным диверсиям на этих трубопроводах неоднократно доводилась до Турции.
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток - РИА Новости, 1920, 24.02.2026
Источник: Стамбул ознакомился с данными о риске подрыва "Турецкого потока"
24 февраля, 17:15
 
