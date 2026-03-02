Посол "Деловой России" рассказал о работе бизнеса и госучреждений в ОАЭ

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Обстановку в Объединенных Арабских Эмиратах можно назвать сейчас спокойной, ситуация находится под контролем властей, все коммерческие компании и госучреждения работают в штатном режиме, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в ОАЭ Максим Загорнов.

"В настоящий момент обстановку в Объединенных Арабских Эмиратах можно назвать спокойной. Ситуация находится под контролем властей, никакой паники не наблюдается. В регионе эффективно работает система ПВО. С местным населением и туристами налажена оперативная связь через систему смс-оповещения на мобильные телефоны", - сказал он.

"Все коммерческие компании и госучреждения работают в штатном режиме, четко следуя указаниям министерства внутренних дел. Часть организаций переведена на удаленный режим работы, часть работают в гибридном формате. С сегодняшнего дня на "удаленку" переведены и учебные заведения ОАЭ (школы, университеты)", - добавил собеседник агентства.

На бизнес-процессы, по его словам, в большей степени влияют ограничения в логистике, в настоящий момент закрыто воздушное пространство, не функционируют аэропорты Дубая Абу-Даби , ограничения продлятся предварительно до 3 марта, авиаотправки грузов пока на паузе.

"Между тем порт Дубая со вчерашнего дня уже работает, в ближайшее время будет открыт для выхода судов. Но скорее всего, ввиду так называемой war surcharges (военной надбавки) будут увеличены ставки на морской фрахт. Логистика станет дороже", - уточнил Загорнов.

Если говорить в целом о перспективах сотрудничества России и ОАЭ, то текущее обострение ситуации в регионе не должно глобально сказаться на бизнес-процессах, считает он.