Посол "Деловой России" рассказал о работе бизнеса и госучреждений в ОАЭ
Посол "Деловой России" рассказал о работе бизнеса и госучреждений в ОАЭ - РИА Новости, 02.03.2026
Посол "Деловой России" рассказал о работе бизнеса и госучреждений в ОАЭ
Обстановку в Объединенных Арабских Эмиратах можно назвать сейчас спокойной, ситуация находится под контролем властей, все коммерческие компании и госучреждения...
Посол "Деловой России" рассказал о работе бизнеса и госучреждений в ОАЭ
Посол "Деловой России" Загорнов: ситуация в ОАЭ находится под контролем властей
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Обстановку в Объединенных Арабских Эмиратах можно назвать сейчас спокойной, ситуация находится под контролем властей, все коммерческие компании и госучреждения работают в штатном режиме, заявил РИА Новости бизнес-посол "Деловой России" в ОАЭ Максим Загорнов.
"В настоящий момент обстановку в Объединенных Арабских Эмиратах можно назвать спокойной. Ситуация находится под контролем властей, никакой паники не наблюдается. В регионе эффективно работает система ПВО. С местным населением и туристами налажена оперативная связь через систему смс-оповещения на мобильные телефоны", - сказал он.
"Все коммерческие компании и госучреждения работают в штатном режиме, четко следуя указаниям министерства внутренних дел. Часть организаций переведена на удаленный режим работы, часть работают в гибридном формате. С сегодняшнего дня на "удаленку" переведены и учебные заведения ОАЭ
(школы, университеты)", - добавил собеседник агентства.
На бизнес-процессы, по его словам, в большей степени влияют ограничения в логистике, в настоящий момент закрыто воздушное пространство, не функционируют аэропорты Дубая
и Абу-Даби
, ограничения продлятся предварительно до 3 марта, авиаотправки грузов пока на паузе.
"Между тем порт Дубая со вчерашнего дня уже работает, в ближайшее время будет открыт для выхода судов. Но скорее всего, ввиду так называемой war surcharges (военной надбавки) будут увеличены ставки на морской фрахт. Логистика станет дороже", - уточнил Загорнов.
Если говорить в целом о перспективах сотрудничества России
и ОАЭ, то текущее обострение ситуации в регионе не должно глобально сказаться на бизнес-процессах, считает он.
"Да, один из ключевых аргументов привлекательности эмиратского рынка – безопасность - сейчас под вопросом, но с другой стороны – а где сейчас безопасность обеспечивается на 100 процентов? В нестабильном мире гораздо важнее не сами вызовы, а то, как государство справляется с этими вызовами. На данный момент Эмираты показывают зрелый уровень управления в кризисной ситуации, избегая в стране паники и неконтролируемых процессов", - заключил бизнес-посол "Деловой России
" в ОАЭ.