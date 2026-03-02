Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи знаменует ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.

"Опасная ересь в отношениях между государствами и ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе", - говорится в статье.