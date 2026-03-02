Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
16:11 02.03.2026
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи знаменует ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе, написал в статье для РИА Новости посол Ирана в России Казем Джалали.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
"Опасная ересь в отношениях между государствами и ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе", - говорится в статье.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки были убиты Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
Тернер: США не целились в руководство республики - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
США не наносили удары по Хаменеи, заявил Рубио конгрессмену
Вчера, 13:26
 
