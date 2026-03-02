https://ria.ru/20260302/posol-2077933041.html
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи - РИА Новости, 02.03.2026
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи
Убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи знаменует ужасающий поворот к безудержному применению силы в глобальном масштабе, написал в статье для РИА Новости... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T16:11:00+03:00
в мире
иран
сша
россия
али хаменеи
казем джалали
али шамхани
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
россия
2026
Посол Ирана раскрыл, что знаменует убийство Хаменеи
Посол Джалали: убийство Хаменеи знаменует поворот к безудержному применению силы