НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии

В июле прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал он.