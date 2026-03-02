Рейтинг@Mail.ru
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии - РИА Новости, 02.03.2026
05:43 02.03.2026 (обновлено: 06:04 02.03.2026)
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии - РИА Новости, 02.03.2026
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 02.03.2026
в мире
россия
москва
норвегия
николай корчунов
нато
россия
москва
норвегия
в мире, россия, москва, норвегия, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Москва, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии

Посол Корчунов: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Как отметил дипломат, у стран НАТО имеются серьезные ВМС, и они уже показали готовность задействовать их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права.
"Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя", - сказал Корчунов в интервью газете "Известия".
В июле прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал он.
На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).
НАТО много лет стремится нарастить присутствие в Арктике, заявил посол
28 февраля, 15:48
 
В миреРоссияМоскваНорвегияНиколай КорчуновНАТО
 
 
