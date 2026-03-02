https://ria.ru/20260302/posol-2077774983.html
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии - РИА Новости, 02.03.2026
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии
Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:43:00+03:00
2026-03-02T05:43:00+03:00
2026-03-02T06:04:00+03:00
в мире
россия
москва
норвегия
николай корчунов
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20260228/korchunov-2077443203.html
россия
москва
норвегия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, норвегия, николай корчунов, нато
В мире, Россия, Москва, Норвегия, Николай Корчунов, НАТО
НАТО вынашивает планы морской блокады России, заявил посол в Норвегии
Посол Корчунов: страны НАТО вынашивают планы морской блокады России
МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
Как отметил дипломат, у стран НАТО
имеются серьезные ВМС, и они уже показали готовность задействовать их для ограничения свободы судоходства в нарушение фундаментальных норм международного права.
"Вынашиваются планы частичной или полной морской блокады нашей страны. Недооценивать серьезность таких противоправных поползновений нельзя", - сказал Корчунов
в интервью газете "Известия
".
В июле прошлого года помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев докладывал, что Евросоюз в целях блокирования Балтики для российского торгового судоходства запустил миссию "Балтийский страж". Ее могут в любой момент развернуть в блокадную миссию, подчеркивал он.
На защиту экономической зоны России поставлен Балтийский флот. Он пресекает незаконную производственную деятельность и обеспечивает безопасность судоходства. В его задачи также входит выполнение внешнеполитических акций правительства в экономически важных районах Мирового океана (визиты, деловые заходы, совместные учения, действия в составе миротворческих сил и другие).