Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти

ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло в два раза после того, как брошенный мамой детеныш японского макака Панти стал всемирно известным благодаря соцсетям, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.

История Панти, которого не принимает стая, а вместо матери плюшевая игрушка орангутана, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Теперь его жизнеописание ежедневно пополняется новыми видео: его прогоняет стая и он бежит жаловаться "маме"; виснет на ногах сотрудника, который пытается поменять потрепанную "маму" на новую; взрослая обезьяна подходит к нему и обнимает.

"Число посетителей выросло. Если говорить о выходных и праздничных днях, то есть о субботе, воскресенье и праздниках, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза", - сказал представитель зоопарка, отвечая на вопрос о том, повлияла ли популярность Панти на число посетителей.