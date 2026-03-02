https://ria.ru/20260302/posetiteli-2077774568.html
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти - РИА Новости, 02.03.2026
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти
Число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло в два раза после того, как брошенный мамой детеныш японского макака Панти стал всемирно известным... РИА Новости, 02.03.2026
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло в два раза после того, как брошенный мамой детеныш японского макака Панти стал всемирно известным благодаря соцсетям, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.
История Панти, которого не принимает стая, а вместо матери плюшевая игрушка орангутана, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Теперь его жизнеописание ежедневно пополняется новыми видео: его прогоняет стая и он бежит жаловаться "маме"; виснет на ногах сотрудника, который пытается поменять потрепанную "маму" на новую; взрослая обезьяна подходит к нему и обнимает.
"Число посетителей выросло. Если говорить о выходных и праздничных днях, то есть о субботе, воскресенье и праздниках, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза", - сказал представитель зоопарка, отвечая на вопрос о том, повлияла ли популярность Панти на число посетителей.
Как выяснило РИА Новости, интерес СМИ к Панти настолько высок, что для общения с пресс-секретарем зоопарка нужно занять виртуальную очередь длиной в несколько дней.