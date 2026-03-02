Рейтинг@Mail.ru
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:33 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/posetiteli-2077774568.html
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти - РИА Новости, 02.03.2026
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти
Число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло в два раза после того, как брошенный мамой детеныш японского макака Панти стал всемирно известным... РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T05:33:00+03:00
2026-03-02T05:33:00+03:00
в мире
япония
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251853_0:211:2863:1821_1920x0_80_0_0_04c83eb32d8e3c4d6fc723835fd6136a.jpg
https://ria.ru/20260228/panti-2077436657.html
япония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1b/2077251853_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_91b8e2a6b697c92e5655679c80cce646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, япония
В мире, Япония
Число посетителей зоопарка в Японии удвоилось из-за интереса к макаке Панти

РИА Новости: число посетителей зоопарка в Японии выросло из-за интереса к Панти

© REUTERS / Kim Kyung-HoonМакак Панти
Макак Панти - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Макак Панти. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 2 мар – РИА Новости. Число посетителей зоопарка города Итикава в Японии выросло в два раза после того, как брошенный мамой детеныш японского макака Панти стал всемирно известным благодаря соцсетям, рассказал РИА Новости представитель зоопарка.
История Панти, которого не принимает стая, а вместо матери плюшевая игрушка орангутана, на странице зоопарка в Х стала собирать миллионные просмотры с февраля. Теперь его жизнеописание ежедневно пополняется новыми видео: его прогоняет стая и он бежит жаловаться "маме"; виснет на ногах сотрудника, который пытается поменять потрепанную "маму" на новую; взрослая обезьяна подходит к нему и обнимает.
"Число посетителей выросло. Если говорить о выходных и праздничных днях, то есть о субботе, воскресенье и праздниках, то по сравнению с обычным годом число выросло в два раза", - сказал представитель зоопарка, отвечая на вопрос о том, повлияла ли популярность Панти на число посетителей.
Как выяснило РИА Новости, интерес СМИ к Панти настолько высок, что для общения с пресс-секретарем зоопарка нужно занять виртуальную очередь длиной в несколько дней.
Детеныш-сирота японского макака по кличке Панч в зоопарке Итикавы, Япония - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
"Мама" Панти стала одной из самых продаваемых игрушек в японской IKEA
28 февраля, 15:25
 
В миреЯпония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала