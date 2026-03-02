Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Хорошие новости
 
06:16 02.03.2026
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке, у которой начались боли в животе, сообщает РИА Новости, 02.03.2026
чукотка, анадырь, москва
Хорошие новости, Чукотка, Анадырь, Москва
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета

Замглавы Чукотки на рейсе Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке, у которой начались боли в животе, сообщает региональное правительство.
"На борту самолёта "Россия", следовавшего по маршруту Анадырь–Москва, произошла ситуация, потребовавшая экстренного медицинского вмешательства. У беременной женщины возникли боли в нижней части живота. По просьбе командира экипажа откликнулся находившийся на борту заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Павел Фадеев. Будучи врачом высшей категории с действующей аккредитацией по фтизиатрии, он оперативно осмотрел пассажирку и оказал необходимую первую помощь", - говорится в сообщении.
После этого состояние женщины значительно улучшилось. Фадеев продолжал наблюдать за ней в течение всего полёта, а перед посадкой провёл повторный осмотр и дал все необходимые рекомендации.
