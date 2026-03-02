https://ria.ru/20260302/pomosch-2077776860.html
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета - РИА Новости, 02.03.2026
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке, у которой начались боли в животе, сообщает РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T06:16:00+03:00
2026-03-02T06:16:00+03:00
2026-03-02T06:16:00+03:00
хорошие новости
чукотка
анадырь
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_0:93:1809:1111_1920x0_80_0_0_5dccfb39f92acae0933f93f6faaa507f.jpg
https://ria.ru/20260227/ufa-2077072012.html
чукотка
анадырь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286601_102:0:1707:1204_1920x0_80_0_0_ffabeee3ee661bec77c958512d8aa050.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чукотка, анадырь, москва
Хорошие новости, Чукотка, Анадырь, Москва
Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета
Замглавы Чукотки на рейсе Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке, у которой начались боли в животе, сообщает региональное правительство.
"На борту самолёта "Россия", следовавшего по маршруту Анадырь–Москва, произошла ситуация, потребовавшая экстренного медицинского вмешательства. У беременной женщины возникли боли в нижней части живота. По просьбе командира экипажа откликнулся находившийся на борту заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Павел Фадеев. Будучи врачом высшей категории с действующей аккредитацией по фтизиатрии, он оперативно осмотрел пассажирку и оказал необходимую первую помощь", - говорится в сообщении.
После этого состояние женщины значительно улучшилось. Фадеев продолжал наблюдать за ней в течение всего полёта, а перед посадкой провёл повторный осмотр и дал все необходимые рекомендации.