Замглавы Чукотки оказал помощь беременной пассажирке самолета

ВЛАДИВОСТОК, 2 мар - РИА Новости. Заместитель губернатора Чукотки Павел Фадеев во время авиарейса Анадырь – Москва оказал помощь беременной пассажирке, у которой начались боли в животе, сообщает региональное правительство.

"На борту самолёта "Россия", следовавшего по маршруту Анадырь–Москва, произошла ситуация, потребовавшая экстренного медицинского вмешательства. У беременной женщины возникли боли в нижней части живота. По просьбе командира экипажа откликнулся находившийся на борту заместитель губернатора, начальник департамента здравоохранения Чукотского АО Павел Фадеев. Будучи врачом высшей категории с действующей аккредитацией по фтизиатрии, он оперативно осмотрел пассажирку и оказал необходимую первую помощь", - говорится в сообщении.