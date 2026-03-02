Рейтинг@Mail.ru
В Полтаве более 50 человек заблокировали машину полиции с мобилизованным - РИА Новости, 02.03.2026
23:23 02.03.2026
В Полтаве более 50 человек заблокировали машину полиции с мобилизованным
2026-03-02T23:23:00+03:00
2026-03-02T23:23:00+03:00
в мире
украина
полтава
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
полтава
в мире, украина, полтава, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Полтава, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Автомобили полиции на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Более полусотни жителей Полтавы на Украине заблокировали автомобиль полиции, в котором находился насильно мобилизованный мужчина, сообщает украинское издание "Время.ua".
Полтаве более 50 человек блокировали автомобиль полиции, в котором находился мобилизованный мужчина. Во время задержания к мужчине применялась сила, на место также прибыла скорая помощь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Сийярто: на Украине сотрудники ТЦК похитили двух закарпатских венгров
Вчера, 16:54
Чем закончился инцидент, неизвестно.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Десятки похищенных ТЦК украинцев содержатся под Харьковом
27 февраля, 06:30
 
