В Польше белоруске без ее согласия удалили детородные органы
02.03.2026
В Польше белоруске без ее согласия удалили детородные органы
Гражданке Белоруссии в Польше без ее согласия удалили детородные органы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Познани.
2026-03-02T21:29:00+03:00
2026-03-02T21:29:00+03:00
В Польше белоруске без ее согласия удалили детородные органы

В Польше гражданке Белоруссии без ее согласия удалили детородные органы

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Флаг Польши и Евросоюза
Флаг Польши и Евросоюза
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Гражданке Белоруссии в Польше без ее согласия удалили детородные органы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Познани.
"Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24‑летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без её информирования и согласия", - рассказал собеседник агентства.
Варшава, Польша - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Экс-консул Сергей Семенов: в Польше больше не хотят принимать украинцев
1 марта, 09:00
По версии следствия, инцидент произошёл после того, как женщина обратилась в больницу с болями в животе и диагностированной на УЗИ опухолью в правом яичнике.
"По данным следствия, пациентке было проведено хирургическое вмешательство; изначально речь шла о возможности удаления только поражённого яичника, в результате чего она не теряла возможности иметь детей. Однако в ходе операции её репродуктивные органы - матка, оба яичника и маточные трубы — были удалены полностью", - рассказал представитель прокуратуры.
При этом, по данным познаньской прокуратуры, "пациентка не давала согласия на удаление всех репродуктивных органов и не была должным образом информирована о возможных последствиях такого объёма операции".
Врач, проводивший операцию, уже стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в лишении пациентки способности к деторождению без ее осознанного согласия. Согласно польскому уголовному кодексу, по этой статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.
При этом хирург не признал своей вины.
В прокуратуре также сообщили, что на данном этапе следствия не видит необходимости в применении к врачу мер пресечения, поскольку подозреваемый регулярно является на все следственные действия.
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов
30 января, 19:14
Итальянке по ошибке удалили 11 здоровых зубов
30 января, 19:14
 
В миреБелоруссияПольшаПознань
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
