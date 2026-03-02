В Польше белоруске без ее согласия удалили детородные органы

ВАРШАВА, 2 мар – РИА Новости. Гражданке Белоруссии в Польше без ее согласия удалили детородные органы, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры Познани.

"Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24‑летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без её информирования и согласия", - рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, инцидент произошёл после того, как женщина обратилась в больницу с болями в животе и диагностированной на УЗИ опухолью в правом яичнике.

"По данным следствия, пациентке было проведено хирургическое вмешательство; изначально речь шла о возможности удаления только поражённого яичника, в результате чего она не теряла возможности иметь детей. Однако в ходе операции её репродуктивные органы - матка, оба яичника и маточные трубы — были удалены полностью", - рассказал представитель прокуратуры.

При этом, по данным познаньской прокуратуры, "пациентка не давала согласия на удаление всех репродуктивных органов и не была должным образом информирована о возможных последствиях такого объёма операции".

Врач, проводивший операцию, уже стал фигурантом уголовного дела. Ему предъявлены обвинения в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в лишении пациентки способности к деторождению без ее осознанного согласия. Согласно польскому уголовному кодексу, по этой статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

При этом хирург не признал своей вины.