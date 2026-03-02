В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом

ЛОНДОН, 2 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих с ножом в Эдинбурге, сообщает полиция Шотландии.

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что несколько человек получили ранения при нападении с ножом в Эдинбурге

"Полиция была вызвана в связи с сообщениями о мужчине с холодным оружием на улице Колдер-Гарденс около 8.25 утра… Два человека получили ранения и были доставлены в Королевскую больницу Эдинбурга", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщается, инцидент не рассматривается как акт терроризма.