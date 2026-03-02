https://ria.ru/20260302/politsiya-2077905086.html
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом
Два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих с ножом в Эдинбурге, сообщает полиция Шотландии. РИА Новости, 02.03.2026
эдинбург (город)
шотландия
Два человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Эдинбурге
ЛОНДОН, 2 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих с ножом в Эдинбурге, сообщает полиция Шотландии.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что несколько человек получили ранения при нападении с ножом в Эдинбурге
.
"Полиция была вызвана в связи с сообщениями о мужчине с холодным оружием на улице Колдер-Гарденс около 8.25 утра… Два человека получили ранения и были доставлены в Королевскую больницу Эдинбурга", - говорится в сообщении
полиции.
Как сообщается, инцидент не рассматривается как акт терроризма.
Специалисты, в том числе по огнестрельному оружию, работают в одним из близлежащих домов, заявили в полиции.