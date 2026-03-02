Рейтинг@Mail.ru
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 02.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 02.03.2026
https://ria.ru/20260302/politsiya-2077905086.html
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом - РИА Новости, 02.03.2026
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом
Два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих с ножом в Эдинбурге, сообщает полиция Шотландии. РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T14:37:00+03:00
2026-03-02T14:37:00+03:00
в мире
эдинбург (город)
шотландия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/04/1521870417_0:0:3104:1746_1920x0_80_0_0_a212967180beec0ad35e9a318718cb09.jpg
https://ria.ru/20260302/moskva-2077862750.html
эдинбург (город)
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152187/04/1521870417_574:0:2902:1746_1920x0_80_0_0_7f506b5528f7a7d5fd87f498aa0da417.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, эдинбург (город), шотландия
В мире, Эдинбург (город), Шотландия
В Эдинбурге два человека пострадали при нападении с ножом

Два человека пострадали при нападении неизвестного с ножом в Эдинбурге

CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police ScotlandАвтомобиль шотландской полиции
Автомобиль шотландской полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
CC BY 2.0 / Ninian Reid / Police Scotland
Автомобиль шотландской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 2 мар - РИА Новости. Два человека получили ранения при нападении неизвестного на прохожих с ножом в Эдинбурге, сообщает полиция Шотландии.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на очевидцев, что несколько человек получили ранения при нападении с ножом в Эдинбурге.
"Полиция была вызвана в связи с сообщениями о мужчине с холодным оружием на улице Колдер-Гарденс около 8.25 утра… Два человека получили ранения и были доставлены в Королевскую больницу Эдинбурга", - говорится в сообщении полиции.
Как сообщается, инцидент не рассматривается как акт терроризма.
Специалисты, в том числе по огнестрельному оружию, работают в одним из близлежащих домов, заявили в полиции.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
В МВД рассказали о причинах гибели троих полицейских в Москве
Вчера, 12:42
 
В миреЭдинбург (город)Шотландия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала