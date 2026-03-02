Речь Макрона о ядерном сдерживании получит негативную реакцию, пишут СМИ

ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Французское правительство ожидает негативной реакции оппозиционных левой партии "Непокорившаяся Франция" и правой партии "Национальное объединение" на европейский аспект в речи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном сдерживании, пишет газета Politico.
Газета Figaro сообщила в среду со ссылкой на администрацию французского лидера, что он собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы. Одной из важных тем в выступлении Макрона, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны.
"Европейский аспект ядерного сдерживания Франции вызывает споры внутри страны. Что бы ни сказал Макрон, его речь вряд ли понравится ультраправому "Национальному объединению" и ультралевой "Непокорившейся Франции" - и французское правительство уже ожидает сопротивления", - говорится в материале.
При этом, по словам высокопоставленного чиновника из Евросоюза, ЕС надеется, что Макрон в своей речи будет говорить о практических аспектах европейского ядерного сдерживания, сообщает газета.
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
В своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
