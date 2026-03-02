Рейтинг@Mail.ru
Речь Макрона о ядерном сдерживании получит негативную реакцию, пишут СМИ - РИА Новости, 02.03.2026
14:35 02.03.2026
Речь Макрона о ядерном сдерживании получит негативную реакцию, пишут СМИ
Речь Макрона о ядерном сдерживании получит негативную реакцию, пишут СМИ
в мире
франция
россия
европа
дмитрий песков
эммануэль макрон
евросоюз
politico
в мире, франция, россия, европа, дмитрий песков, эммануэль макрон, евросоюз, politico, нато
В мире, Франция, Россия, Европа, Дмитрий Песков, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Politico, НАТО
© REUTERS / LUDOVIC MARINПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / LUDOVIC MARIN
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 2 мар - РИА Новости. Французское правительство ожидает негативной реакции оппозиционных левой партии "Непокорившаяся Франция" и правой партии "Национальное объединение" на европейский аспект в речи президента Франции Эммануэля Макрона о ядерном сдерживании, пишет газета Politico.
Газета Figaro сообщила в среду со ссылкой на администрацию французского лидера, что он собирается выступить в понедельник с программной речью о французской системе ядерного сдерживания и ее вкладе в безопасность Европы. Одной из важных тем в выступлении Макрона, как ожидается, станет "европейское измерение" жизненно важных интересов страны.
Захват нефтяного танкера, якобы связанного с Россией, в Северном море - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Макрон опубликовал кадры захвата танкера, якобы связанного с Россией
1 марта, 12:39
"Европейский аспект ядерного сдерживания Франции вызывает споры внутри страны. Что бы ни сказал Макрон, его речь вряд ли понравится ультраправому "Национальному объединению" и ультралевой "Непокорившейся Франции" - и французское правительство уже ожидает сопротивления", - говорится в материале.
При этом, по словам высокопоставленного чиновника из Евросоюза, ЕС надеется, что Макрон в своей речи будет говорить о практических аспектах европейского ядерного сдерживания, сообщает газета.
Предыдущее выступление Макрона с программной речью на тему ядерного сдерживания состоялось в феврале 2020 года, тогда французский лидер предложил европейским странам сотрудничество в области ядерного сдерживания. В октябре 2025 года президент Франции заявил, что Париж работает над модернизацией ядерной доктрины, и выразил желание углубить стратегический диалог с европейцами.
В своем обращении к французам в марте 2025 года Макрон заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в заявлении много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Во Франции оценили заявления Макрона о соглашении ЕС с Меркосур
27 февраля, 20:23
 
