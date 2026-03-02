Рейтинг@Mail.ru
17:30 02.03.2026 (обновлено: 17:35 02.03.2026)
Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

Минтранс: авиакомпании РФ готовятся к возобновлению полетов на Ближний Восток

МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Авиакомпании России готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока, сообщил Минтранс РФ.
"Российские авиакомпании готовятся к возобновлению полетов в страны Ближнего Востока", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Ближний ВостокРоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)
 
 
